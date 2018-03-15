Başakşehir – Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı!

Spor Toto Süper Lig’in 26.haftasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş aralarında kritik bir maç oynanacak. Boy mücadelesi veren iki ekip, 18 Mart Pazar günü kozlarını paylaşacak.

Bilet fiyatları açıklandı

Başakşehir Kulübü, Beşiktaş ile oynayacakları maçın biletlerinin satışa çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamaya kadar; 1.kategori biletlerinin 75 TL olduğu, 2.kategori biletlerin ise 50 TL olduğu ifade edildi. Doğu Üst tribün biletleri 75 TL, Kuzey 50, deplasman tribünü ise 50 TL’den satılıyor.

Biletlerin blokesi hakkında tanımlama

öte taraftan açıklamada, BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 05.03.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. – BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının niçin olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle ve bu eylemin benzer sezon içinde davetli kulüp olduğu müsabakada 6. kere gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi gereğince çirkin ve fena tezahüratta yer alan KUZEY KALE ARKASI ÜST MISAFIR TRİBÜN F,G1,G2,G3 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki konuk müsabakaya girişleri engellenmiştir” denildi. ()

Tarih: 13.03.2018 11:27

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Kaynak: www.ajansspor.com

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