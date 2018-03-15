Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’nda heyecan başlıyor

Avrupa Kişisel Satranç Şampiyonası 17-28 Mart tarihlerinde Gürcistan’ın Batum kentinde gerçekleştirilecek.
Toplam 34 ülkeden 318 sporcunun katılımıyla düzenlenecek şampiyonada Türkiye 18 satranççı ile uğraş edecek.
Organizasyona Türkiye’den katılacak sporcular şunlar:
Dragan Solak, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Sanal, Emre Demircioğlu, Işık Can, Oğulcan Kanmazalp, Burak Fırat, Ahmet Olçum, Atilla Köksal Yüksel, Esat Bağlan, Eşsiz Şahin, Asım Turan, Serkan Soysal, Deniz Itina, Orkhan Eminov, Burak Sakin, Efe Kerem Uzunoğlu.
Tarih: 15.03.2018 09:26
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Kaynak: www.ajansspor.com
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