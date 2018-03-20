Ankaragücü’nden Gençlerbirliği’ne kutlama

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği’nin 95. kuruluş sene dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Türk sporunun güzide kulübü, arkadaş ve kardeş Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün kuruluşunun 95. sene dönümünü kutlar, İlhan Cavcav Sezonu’nun kalanında kardeşimize başarılar dileriz. Ankara’nın tek derbisi olan MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisininin en kısa zamanda her tarafta oynanmasını temenni ederiz.” ifadeleri kullanıldı.

Tarih: 14.03.2018 11:53

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Kaynak: www.ajansspor.com

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