Yücel İldiz: Ankaragücü maçında futbolcularım çok iyi mücadele edecek

Eskişehirspor’un teknik direktörü Yücel İldiz, 18 Mart Pazar günü Ankara’da yapacakları Ankaragücü maçında futbolcularının mükemmel çaba edeceğini söyledi.

İldiz, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hafta sonu Ankaragücü ile zorlu bir maç yapacaklarını belirterek, kalan maçların her takım için şiddet olacağını kaydetti.

Ankaragücü maçını galip gelmek için yapılması gerekenleri yerine getireceklerini ifade eden İldiz, şöyle konuştu:

“Altınordu maçını oyuncularım kazanmayı çok istedi. Ancak ferdi hataların gerisinde beklenmedik sonuçlar alınabiliyor. Ankaragücü ligde ikinci sırada ve maçı galip gelmek isteyecek. Bizim de ligdeki konumumuz belirli. Bu maçta futbolcularım mücadele edecektir. Kısıtlı ve huzursuz bir kadromuz var. Bu kadroyla ligi bitireceğiz. Elimizden geldiğince kalan maçlarda Eskişehir’i en iyi şekilde temsil edip, sağ salim ligi bitireceğiz. Bu yıl kararlı bir gidişat beklemiyorduk. Ama kalan maçlarda başarı serisi yakalayıp ligi sıcacık bitirmek istiyoruz.”

“Benim için fazla bambaşka maç olacak”

Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Kanak ise şampiyonluğa oynayan Ankaragücü ile zor bir maç yapacaklarını vurguladı.

Siyah-kırmızılı takımın son haftalarda iyi futbol oynadığını fakat pozisyonları gole çeviremediğini anlatan Kanak, “Puanlara kuvvetle ihtiyacımız var. Bu maçla çıkışa vermek istiyoruz. Futbola Ankaragücü’nde başladım sonra Eskişehirspor’a aktarma oldum. Benim için fazla öbür bir maç olacak. Karşı Taraf olarak Ankaragücü taraftarının önünde ilk kez sahaya çıkacağım.” diye konuştu.

Tarih: 15.03.2018 17:24

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Kaynak: www.ajansspor.com

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