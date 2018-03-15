Yalovaspor Başkanı Onay Tuna, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Hamza Yerlikaya ve İçişleri Bakanlığının başdanışmanı Harun Akın’la görüştü.

Yerlikaya ve Akın’a forma armağan eden Tuna, Yalova sporunun ve Yalovaspor’un masaya yatırıldığı görüşmelerde Yalova’ya butik stat sözü aldıklarını söyledi.

Yalovaspor Başkanı Onaylama Tuna, ”Yalova’da sporun her branşına yardım istedik. Yalovaspor’un tesislerinin iyileştirilmesi, Yalovspor’a daimi stat yapılmasını Hamza Yerlikaya’dan istek ettik. Yerlikaya’nın bir Yalova hayranı olduğunu bu tanışmamızda öğrendik. Yalova’ya ve Yalovaspor’a aleyhinde hassas olacağını söyleyen Yerlikaya’dan butik stat sözü aldık” şeklinde konuştu.

Tarih: 15.03.2018 15:22

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Kaynak: www.ajansspor.com

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