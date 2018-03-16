Video – Manchester City rekora ortak olmaya hazırlanıyor

Premier Lig’de peyderpey şampiyonluğa yürüyen Manchester City, bir rekora da iki taraflı olmaya hazırlanıyor. Ali Erim’in sunumuyla S Sport’ta ekranlara gelen Premier Tahlil programında uyarı çekilen detayda; asist krallığı listesinde Kevin De Bruyne (14) ve Leroy Sane (11) ile birlikte ilk 2 sırayı alan City’de David Silva da 9 asistle listede bulunan bir diğer Mavi formalı futbolcu oldu.

Video – Premier Inceleme programı

Kalan haftalarda David Silva’nın da en az 1 asist yapmasıyla birlikte 3 oyuncusunun asist sayısı çift haneye ulaşacak Manchester City, 1995-1996’daki Liverpool ve 2004-2005 sezonundaki Arsenal’in rekoruna ortak olacak. 95-96’da McManaman, Collymore, Barnes ile Liverpool, 2004-2005’te de Henry, Bergkamp ve Reyes’le de Arsenal 3 oyuncusuyla çift haneli asist sayısını görmüştü.

Tarih: 15.03.2018 17:27

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Kaynak: www.ajansspor.com

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