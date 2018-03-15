Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde yarı final heyecanı başlıyor

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off sözde final etabı telaşı yarın başlıyor.

Play-off yarı final etabı birincil maçında yarın Galatasaray, VakıfBank’ı davetli edecek. Burhan Kader Voleybol Salonu’nda gerçekleştirilecek yarışma, saat 18.30’da başlayacak.

Güya finaldeki Fenerbahçe-Eczacıbaşı VitrA eşleşmesinin ilk karşılaşması ise 17 Mart Cumartesi günü yapılacak. Burhan Alın Yazısı Voleybol Salonu’ndaki tesadüf, saat 14.00’te oynanacak.

Eşleşmelerin rövanş müsabakaları 25 ve 27 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Eczacıbaşı VitrA, 25 Mart Pazar günü saat 14.00’te Burhan Felek Voleybol Salonu’nda Fenerbahçe’yi, VakıfBank da 27 Mart Salı günü saat 18.30’da VakıfBank Spor Sarayı’nda Galatasaray’ı konuk edecek.

Sanki final serisinde 2 galibiyete ulaşacak ekip, adını finale yazdıracak. Birincil 2 maçın arkasında eşitlik olması halinde finale yükselecek ekip, adi sezonu daha üstteki sırada tamamlamış olan ekibin konut sahipliğinde oynanacak 3. karşılaşmada emin olacak.

Tarih: 15.03.2018 15:14

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Kaynak: www.ajansspor.com

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