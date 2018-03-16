UEFA’dan Beşiktaş’a kötü haber!

Beşiktaş, Bayern Münih maçının peşinde UEFA Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

UEFA’dan yapılan yazılmış açıklamada, Beşiktaş’a sahaya tanıdık olmayan madde atmak, güvenliğin sağlanması dahilinde yetkisiz organizasyon ve merdiven boşluklarında seyirci bulunması gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtildi.

Disiplin soruşturmasının 31 Mayıs tarihinde tamamlanacağı ifade edildi.

Beşiktaş, Vodafone Park’da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih’e 3-1 mağlup olmuş ve Avrupa kupalarına veda etmişti.

Tarih: 15.03.2018 16:19

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Kaynak: www.ajansspor.com

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