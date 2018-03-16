Sportgin Lizbon, çeyrek final biletini uzatmada aldı

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu rövanş maçında Viktoria Plzen ile Sporting Lizbon aleyhinde karşıya geldi. Birincil maçını 2-0’lık skorla Sporting Lizbon’un kazandığı eşleşmenin rövanşının olağan süresi de aynı skorla Viktoria Plzen’in üstünlüğüyle sonuçlandı. Uzatmalara dışarı giden karşılaşmada Sporting Lizbon, 107. dakikada Rodrigo Battaglia ile gol bulurken, 2-1 yenilmesine rağmen tur atlayan taraf oldu.

Viktoria Plzen 2 – 1 Sporting Lizbon

6′ 1 – 0 Marek Bakos

64′ 2 – 0 Marek Bakos

107′ 2-1 Rodrigo Battaglia

Karşılaşmanın 6. dakikası dakikasına Marek Bakos’la 1-0 öne geçen ev sahibi Viktoria Plzen, ilk yarıyı da bu skorla önde tamamladı. İkinci yarıya da seri başlayan Plzen, Marek Bakos’un ikinci golüyle skoru 2-0’a getirirken Portekiz ekibi Sporting 90. dakikada Bas Dost’la bir penaltı atışından yararlanamadı ve karşılaşmanın olağan süresi bu skorla sonuçlandı. Karşılaşmanın uzama dakikalarında Rodrigo Battaglia’nın kafa vuruşuyla skoru 2-1’e getiren Sporting, çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu.

Tarih: 15.03.2018 22:48

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Kaynak: www.ajansspor.com

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