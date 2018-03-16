Sneijder’den milli takım isyanı: Robben’e verilen imkan…

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Wesley Sneijder, milli takıma Hollanda seyircisi önünde elveda demek istediğini söylerken, “Robben’e bahşedilen veda imkanı bana da verilse uygun olurdu. Bu benim kafama takılıyor” dedi.

Hollanda’nın yayınlama kuruluşu NOS’a konuşan 33 yaşındaki Sneijder, “Ulusal takıma Hollanda taraftarı karşısında veda etmeyi çok isterdim. Arjen Robben’e verilen veda imkanı bana da verilse uygun olurdu. Bu benim kafama takılıyor.” dedi.

Sneijder, “Ulusal takımdan ayrıldığımı açıkladıktan sonra aklıma, ilk defa Portekiz’e karşısında oynadığım ve ayrıca Ronald Koeman’ın yönetiminde olduğu Ajax takımında birincil forma giydiğim anlar geldi. Son maçımı da Koeman yönetiminde 26 Mart’taki hazırlık maçında Portekiz’e karşı giyebilseydim ne dek güzel olurdu. Ama bu maç kendi taraftarımız karşısında değil Portekiz’de oynanacak.” ifadelerini kullandı.

Son 15 yıldır sürekli ulusal takımda bulunduğunu anlatan Sneijder, “Ulusal takımda maksimum forma giyme rekoru bana ait. Sadece kendim için yok hayranlarıma layık bir şekilde milli takıma veda etmem uygun olurdu. Zorluk çıkarmayacağım, bundan böyle ne ise o olsun.” diye konuştu.

Bülent Uygun’un çalıştırdığı Katar’ın El-Gharafa ekibinde forma giyen Sneijder, yaklaşık iki hafta önce ulusal takım kariyerine son verdiğini açıklamıştı.

Tarih: 15.03.2018 19:34

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Kaynak: www.ajansspor.com

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