Portekiz’in aday kadrosu açıklandı

Beşiktaşlı Ricardo Quaresma ve Göztepeli Luis Beto, Portekiz Ulusal Takımı’nın aday kadrosuna çağrıldı.

Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’na katılacak olan Portekiz’in hazırlık maçlarında çaba edeceği namzet kadro açıklandı. 23 Mart’ta Darı ve 26 Mart’ta Hollanda ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek olan Portekiz’in namzet kadrosuna Beşiktaş’ta forma giyen Ricardo Quaresma ve sezon başında Göztepe’ye transfer olan Luis Beto ziyafet edildi. Beşiktaş’ta forma giyen bir öteki Portekizli futbolcu Pepe ise sakatlığı sebebiyle kadroya misafir etme edilmedi.

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos’un belirlediği namzet kadro şu şekilde:

Kaleci: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Luis Beto (Göztepe), Rui Patricio (Sporting)

Defans: Bruno Alves (Rangers), Cedric Soares (Southmapton), Coentrao (Sporting), Cancelo (Inter), Fonte (Dalian Yifang), Guerreiro (Borussia Dortmund), Rolando (Marsilya) ve Ruben Dias (Benfica)

Orta saha: Adrien Silva (Leicester), Andre Gomes (Barcelona), Bruno Fernandes (Sporting), Joao Mario (West Ham), Moutinhoı (Monaco), Fernandes (Lokomotiv Moskova), Ruben Neves (Wolverhampton) ve William Carvalho (Sporting)

Forvet: Andre Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valencia) ve Ricardo Quaresma (Beşiktaş)

Tarih: 15.03.2018 15:52

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Kaynak: www.ajansspor.com

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