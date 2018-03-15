Mascherano, Pique’nin yolunda!

Barcelona’nın eski oyuncusu Javier Mascherano espor dünyasına yatırım yapan futbolcular arasına girdi.

Latin Amerika’da etkinlik belirten eSports Planet isimli bir ajansla ortaklığa dışarı giden Mascherano’nun öncelikli hedefi hem içerik ayrıca de turnuvalar aranje etmek.

Javier Mascherano anlaşmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Avrupa, ABD ve APAC bölgelerinde espor son derece kayda değer. Ancak Latin Amerika büyümek için ideal bölgelerden biri. Bu bölgede espora öncülük etmek için yaptığım ortaklıktan son derece memnunum” dedi.

eSports Planet’in CEO’su Robert Borrego da ortaklık konusunda, “Latin Amerika’da esporu için Javier’le güçlerini birleştirmekten fazla gururlu ve mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Barcelona’nın yıldız futbolcusu Gerard Pique de kurduğu espor şirketi ve Konami ile yaptığı ortaklıkla biliniyor. (Spor Arena)

Tarih: 15.03.2018 15:00

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Kaynak: www.ajansspor.com

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