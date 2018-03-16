UEFA Avrupa Ligi son 16 rövanş maçında Marsilya, deplasmanda Atlethic Bilbao’yu 2-1 mağlup etti. Turun ilk maçını da 3-1’lik skorla kazanan Fransız temsilcisi, rakibini saf dışı bırakarak bir üst tura yükseldi.

Birincil maçtaki avantajını maç boyu iyi kullanan Marsilya, 38. dakikada Dimitri Payet‘in penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçti ve birincil yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya da seri başlayan deplasman ekibi, 52. dakikada Ocampos ile farkı ikiye çıkardı. Bu golle birlikte Atlethic Bilbao’nun umutları da tükenmişti.

74. dakikada Inaki Williams, farkı bire indirse de bu gol sadece maçın skorunu değiştirdi. Golden 2 dakika sonra tecrübeli forvet Aduriz, gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Karşılaşma 2-1 sonuçlanırken Marsilya çeyrek final biletini kaptı. Fransız temsilcisinin çeyrek finaldaki rakibi 16 Mart Perşembe günü yapılacak kura çekimi ile emin olacak.

Tarih: 15.03.2018 22:36

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Kaynak: www.ajansspor.com

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