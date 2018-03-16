Manisaspor’dan ibra açıklaması

Manisaspor’da 18 Şubat tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’da kongre üyeleri tarafından geçmiş yönetimin finansal olarak ibra edilmemesinin ardından

adli sürecin başlatılacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan yorumlama şu şekilde:

“Kulübümüzün olağanüstü genel kurulunda ibra edilmeyen bir önceki yönetim hakkında adli işlem başlatılıyor. 16 Mart Cuma günü hazırlanan zorunlu arşiv savcılığa teslim edilecek ve Manisa Yargı Sarayı önünde saat 15.30’da konuyla ilgili basın açıklaması yapılacaktır.”

Tarih: 15.03.2018 16:13

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Kaynak: www.ajansspor.com

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