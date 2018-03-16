Leipzig Mancini’yi eledi ve çeyrek finale kaldı

UEFA Avrupa Ligi son 16 rövanş maçında Leipzig, deplasmanda Zenit ile 1-1 berabere kaldı. Turun ilk maçını da 2-1’lik skorla şampiyon Alman temsilcisi, rakibini saf dışı bırakarak bir üstteki tura yükseldi.

Eski Galatasaray teknik direktörü Mancini aleyhinde Leipzig, 22 dakikada Augustin‘in attığı gol ile 1-0 öne geçti. Ilk yarının son anlarıdna Driussi Zenit takımına beraberlik golünü getirdi.

Maçın son anlarında Leipzig takımı Timo Werner ile bir penaltı vuruşunu kaçırsada 1-1’lik sonuçla Alman ekibi çeyrek final biletini kaptı. Leipzzig’in çeyrek finaldaki rakibi 16 Mart Perşembe günü yapılacak kura çekimi ile belirli olacak.

Tarih: 15.03.2018 22:53

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Kaynak: www.ajansspor.com

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