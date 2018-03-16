Lazio Avrupa Ligi’nde çeyrek finalde!

Dinamo Kiev ile Lazio, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında karşısında karşıya geldi. Rakibini her iki yarıda bulduğu gollerle mağlup eden Lazio, çeyrek finale yükseldi.

Dinamo Kiev 0 – 2 Lazio

23′ 0 – 1 Lucas Leiva

83′ 0 – 2 Stefan de Vrij

Ilk maçta sahasında 2-2 berabere kaldığı rakibine Ukrayna’da konuk olan Lazio, 23. dakikada tecrübeli oyuncusu Lucas Leiva ile skora tabelasını değiştirdi ve birincil sanki 1-0 sona erdi.

83. dakikada Hollandalı savunma oyuncusu de Vrij ile farkı 2’ye çıkaran ve rahatlayan Lazio, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Rakibine toplamda 4-2’lik üstünlük karşılayan Serie A ekibi, çeyrek finale yükseldi.

Tarih: 15.03.2018 22:47

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Kaynak: www.ajansspor.com

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