Lazio Avrupa Ligi’nde çeyrek finalde!

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Dinamo Kiev ile Lazio, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında karşısında karşıya geldi. Rakibini her iki yarıda bulduğu gollerle mağlup eden Lazio, çeyrek finale yükseldi.

Dinamo Kiev 0 – 2 Lazio

23′ 0 – 1 Lucas Leiva
83′ 0 – 2 Stefan de Vrij

Ilk maçta sahasında 2-2 berabere kaldığı rakibine Ukrayna’da konuk olan Lazio, 23. dakikada tecrübeli oyuncusu Lucas Leiva ile skora tabelasını değiştirdi ve birincil sanki 1-0 sona erdi.

83. dakikada Hollandalı savunma oyuncusu de Vrij ile farkı 2’ye çıkaran ve rahatlayan Lazio, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Rakibine toplamda 4-2’lik üstünlük karşılayan Serie A ekibi, çeyrek finale yükseldi.

Tarih: 15.03.2018 22:47
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Kaynak: www.ajansspor.com
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