Konyaspor Kayserispor’a hazırlanıyor

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oluşturacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 18 Mart Pazar günü sahasında yapacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün Kayacık Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın ve tezgâhtar antrenörler yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ve reaksiyon çalışması ile başladı. 5’e 2, çift kale oyun ile aralıksız antrenman, strateji çalışma ile sona erdi.

Antrenmanı yeşil-beyazlı kulüp başkanı Fatih Yılmaz ve başkan yardımcısı Celalettin Çakıcı da peşine düşüp takip etti.

Tarih: 15.03.2018 16:49

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Kaynak: www.ajansspor.com

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