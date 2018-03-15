Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor’u gözüne kestirdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’un kulüp başkanı Mehmet Aytekin, yarın sahalarında oynayacakları Osmanlıspor maçında şampiyon geleceklerine olan inancını dile getirerek, 3 puanla tanışacaklarını savundu.

Aytekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlıspor maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.

Geçen hafta deplasmanda Kayserispor’a kısmetsiz bir şekilde yenildiklerini açıklayan Aytekin, “İnandığımız, güvendiğimiz bir maçtı lakin maalesef olmadı. Yarınki maçta inşallah şeytanın bacağını kıracağız, 3 puanla tanışacağız. Futbolcularda da bir beklenti haline geldi, çıkış yapmak istiyorlar. Biz de onlara gereken desteği veriyoruz.” diye konuştu.

Aytekin, galip geldikleri maçlarla ilgili kazandıkları parayı kullanamadıklarına dikkati çekerek, şunları aktardı:

“Puan başına aldığımız para borcumuzdan düşüyor. Önümüzdeki sezonun yapılanmasında bu karşımıza çıkacak. Borcumuzun azalması yönünde çok faydası var. Kazanabildiğimiz kadar maç, alabildiğimiz dek puan diyorum tekrar tekrar. Bunun neticesinin tabii bugüne faydası değil fakat önümüzdeki sene borcumuzun azalması yönünde çok katkı maddesi sağlayacağından biz her maça için çıkıyoruz. Bize dönüşü olacak puanlar almak istiyoruz.”

Başkan Aytekin, basına yansıyan iddialarla ilgili de şunları kaydetti:

“Bu rapor savcılıkta, emniyette ve valilikte var. Zaten geldiğim günden beri aynı şeyler konuşuluyor. Kulübün borçlandırıldığı, bunlar defalarca aynı şeyler. Yargıya intikal etmiş bir şart var. Her şey yargıda inceleniyor, iddialar var. Bu konuda ben açıklama yapamıyorum. Durum çünkü savcılığa intikal etmiş. Gerçekten marka değerimizi düşürüyoruz. Önümüzde yapmamız gereken işler var. Yargı nihai kararı verecektir. Biz sportif ve ekonomik olaylara odaklandık, çözmemiz gereken asıl sorun o.”

Diğer kulüplerde yaşanan sorunların kendilerinde de olduğunu vurgulayan Mehmet Aytekin, şöyle devam etti:

“Çözüm bulmaya, kaynak bulmaya çalışıyoruz. Dört büyük takımın durumları bizden daha fena. Bizim gibi orta ölçekli nüfusa sahip olan Anadolu şehirlerinde ortalamaya bakarsak, kulübümüzün durumu çok da kötü yok. Büyük Kasaba el ele verirse biz bu yükün altından kalkarız. Bizim tek amacımız var, aktarma yasağı gelmemesi. derhal ona odaklanıyoruz. Yolbulan ailesine 67 milyon 500 bin lira borcumuz var. Gönderilen ve anlaşma yaptığımız futbolcular ile piyasa borçlarımız ise yaklaşık 80-90 milyon lira civarında.”

Kardemir Karabükspor’un en fazla menajer ücreti veren kulüplerden birisi olduğunu vurgulayan Aytekin, “Bu konu zaten hep gündemdeydi, böyle bir zaafımız var. en fazla menajerlik ücreti ödeyen ikinci ya da üçüncü kulübüz diye biliyorum.” ifadelerini kullandı.

Tarih: 15.03.2018 15:11

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Kaynak: www.ajansspor.com

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