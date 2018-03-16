Kaan Kanak: ‘Bizim şiddetle puanlara ihtiyacımız var’

Eskişehirsporlu oyuncu Kaan Kanak, haftasonu oynanacak Ankaragücü maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Eskişehirspor’un başarılı oyuncularından Kaan Kanak, Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında oynanacak Ankaragücü maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Eski takımına karşı uğraş edecek olan Kanak, şiddetle puana ihtiyaçlarının olduğunu dile getirdi. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde antrenman öncesi konuşan Kaan Kanak, “Baskı bir maça gidiyoruz. Karşımızda şampiyonluğa oynayan bazı var. Doğrusu biz iyi futbol oynuyoruz ama son haftada adalet etmediğimiz bir yenilgi aldığımızı düşünüyorum. Sürekli biz baskılı oynadık ama tâlihsiz golleri kalemizde gördük. Bizim güçlü olarak puanlara ihtiyacımız var. Bu maçtan itibaren bir çıkışa devretmek istiyoruz. İnşallah bu maç bir açılış olacak. Alt ben futbola Ankaragücü’nde başladım. Orada yetiştim ve buraya aktarma oldum. Şehvetli açıdan benim için değişik bir maç olacak. Birincil kez Ankaragücü’ne karşısında bir maç oynayacağım. Ilk maçta sakat olduğum için oynayamamıştım, son 15-20 dakika vakit almıştım. Hoca tayin verirse, benim için çok öbür bir maç olacak” dedi.

Tarih: 15.03.2018 15:51

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Kaynak: www.ajansspor.com

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