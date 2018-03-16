İnegöl Belediyespor 9. bitirdi

Efeler Ligi baraj etabı ikinci devre üçüncü ve son gün maçında İnegöl Belediyespor, Jeopark Kula Belediyespor’u 3-0 mağlup etti ve sezonu 9. bitirdi.

İnegöl Belediyespor: 3 – Jeopark Kula Belediyespor: 0

Salon: Afyonkarahisar Atatürk

Hakemler: Hüseyin Kültürlü, Mahmut Karaca İnegöl Belediyespor: Gökhan Çatal, Antanovich, Mehmet Almaz, Cansın Hacıbekiroğlu, Husaj, Klapwijk, (Berkay Bayraktar) Jeopark Kula Belediyespor: Weber, Halil Kurt, Turgay Doğan, Fatih Eren Uğur, Uğur Mera, Ali Alp Otlak (Mehmet Özbek, Batı Kayhan, Burak Köse, Ali Samimi Olarak) Setler: 25-20, 25-16, 25-18 Zaman: 69 dakika (25, 22, 22) Bu sonuçla sezonu İnegöl Belediyespor dokuzuncu, Jeopark Kula Belediyespor ise onuncu sırada tamamladı. Baraj etabını son iki sırada tüketen Beşiktaş ve TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik’in ligden düşmesi daha önce kesinleşmişti.

Tarih: 15.03.2018 17:04

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Kaynak: www.ajansspor.com

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