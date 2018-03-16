Hüseyin Kalpar: Bu tür maçları kazanmak gerekir

Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, kolay denilen maçların zor geçtiğini belirterek, bu nesil müsabakaların kazanılması gerektiğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan TY Elazığspor, bu tesadüf için kulüp otobüsüyle yola çıktı. Hareket öncesi Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, İHA’ya açıklamalarda bulundu.

Basit denilen maçların baskı geçtiğini açıklayan Kalpar, “Bizim açımızdan önemli ve şiddet bir maç. Buradan alınacak iyi bir sonuç, oynanacak olan Manisaspor maçına olumlu yansıyacak. Bu iki maçı kazandığımız takdirde inanıyorum ki Bolu’ya iyi bir şekilde gideceğiz. Orada Play-Off’a kalma gibi bir final maçımız olacak. Lakin ilk kez bu cins maçları kazanmak gerekir. İnşallah kazanırız” dedi.

Geçen akşam yönetim kadar yapılan bir maçlık prim ödemesinin ekip üzerinde koskocoman bir etkisi olmadığını dile getiren Kalpar, “İçeride halen daha 2 prim var. Idareli yönden kulüp sıkıntı içerisinde. İster istemez sıkıntılar devam ediyor. Bu sıkıntıları geçmek gerekir diye düşünüyorum. Biz şu anda onu düşünecek durumda değiliz. Önümüzdeki maçı düşünüyoruz” diye konuştu.

Gaziantepspor maçının kuvvet bir maç olduğunu aktaran ön libero Alpaslan Öztürk ise, “Çünkü Gaziantepspor’un kaybedecek hiçbir şeyi kalmadı. Bizim kazanabileceğimiz çok şey var. Hafta içi yaşamış olduğumuz olumsuzluklar var. Bunlar ister istemez bizi olumsuz etkiledi. Bir 3 puan bunları unutturmasa da azıcık hafifletir diye düşünüyorum. Bizim asıl hedefimiz zaten Play-Off. Oynamayı fazla istiyoruz. Gerçekten fazla istiyorsak bu maçı almamız lüzumlu. Kazanırsak hedefimize doğru yürümeye devam edeceğiz” biçiminde konuştu.

Tarih: 15.03.2018 17:31

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Kaynak: www.ajansspor.com

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