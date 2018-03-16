Gomis’in 25 golü yetmedi! Deschamps…

Galatasaray’da attığı gollerle Süper Lig’e damga vuran Bafetimbi Gomis, Fransa ulusal ekip kadrosuna çağrılmadı.

Spor Toto Süper Lig’de attığı 25 gol ile krallıkta zirvede yer alan Gomis, Didier Deschamps tarafından Rusya ve Kolombiya’yla oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edilmedi.

Fransa formasıyla şimdiye dek 12 maçta 3 gol kaydeden Gomis, son olarak 2013 Haziran’ında milli ekip forması giyebilmişti.

İşte Deschamps’ın kadrosunda yer alan isimler:

Kaleciler: Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda

Defans: Lucas Digne, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Laurent Koscielny, Benjamin Pavard, Djibril Sidibe, Samuel Umtiti, Raphael Varane

Orta saha: N’Golo Kante, Thomas Lemar, Blaise Matuidi, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso

Forvet: Wissam Ben Yedder, Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Anthony Martial, Kylian Mbappe, Florian Thauvin

Skorer

Tarih: 15.03.2018 21:18

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Kaynak: www.ajansspor.com

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