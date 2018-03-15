Giray Bulak: ‘Play-off hedefimizde sapma yok’

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, play-off hedeflerinden sapma olmadığını vurguladı.

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak ve Balıkesirspor Baltok yöneticisi Umut Kırtıl hafta sonu oynanacak olan İstanbulspor maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Giray Bulak, Adanaspor maçında oynadıklarını ve play-off hedeflerinden sapma olmadığını belirterek, “Ligde bir fazla takım dengeleri bozacak gibi duruyor. Bu bakımdan üst tarafta Giresunspor, Ümraniyespor gibi takımlar, altta Denizlispor, Adana Demirspor gibi takımlar ligin dengesini bozdu. Dolayısıyla play-off oynayacak takımlar bundan etkilendi. Etkilenen takımlardan biride Balıkesirspor oldu. Adanaspor karşı kazandığımız 3 puan bizi 39 puana taşıdı play-off’un sınırındayız. Bu hafta İstanbulspor maçı 6 puanlık maç. Bu işlem lig ardına kadar devam edecek. İnşallah kendimizi play-off’un içinde görürsek çok önemli bir galibiyet gösterebiliriz, çokta ümitliyim bu konuda. Ayrıca maçın başında gol yemek, hem de evimizde yenilmek gibi bir fena alışkanlığımız oldu. Gol yemediğimiz zaman gol atmayı başarabiliyoruz. Ama bir türlü de gizli durmuyoruz. Bunu bozmaya çalışıyoruz. Bunun üzerinde oyuncularımla psikolojik olarak konuşuyoruz. Sabırlı oynamamız lazım, kontrollü oynamamız lazım. Oyunun başında atılan golde 3 puan getiriyor, maçın sonunda attığımız golde 3 puan getiriyor. Adanaspor maçının son 10 dakikasında bir gol yeseydik ve puan kaybetseydik ayıp olurdu, fazla yazık olurdu” dedi.

“İstanbulspor aleyhinde kontrollü oynayacağız”

Hafta sonu oynanacak İstanbulspor maçını değerlendiren Bulak, “İstanbulspor aleyhinde kontrollü oynayacağız. Kazanmak istediğimiz bir maç. Bunu edebilmek kolay değil her ekip önlemini alıyor. Yetersiz oyuncularım var. Sakat oyuncularımız var, cezalı oyuncularım var. Daha Alçak yapıdan aldığımız 6 oyuncu ile kadroyu tamamlayabiliyoruz. Her yokluktan bir varlık çıkıyor. Oyuncuların anlayışı, birbirlerine yapışması, kazanma istekleri yüksek olduğu vakit ve pas alışkanlığı ortaya koyunca bunu başarabiliyoruz. İnşallah böyle bir maç oynarız. Adanaspor maçında bunu başardık. İstanbulspor maçında yapabilir miyiz? İstanbulspor daha enerjik bir takım ama biz daha iyi pas yapar, kendi oyunumuzu oynadığımızda başarabiliriz. İnşallah hedeflediğimiz puan barajını yakalarız. Devreye başlarken hedefimiz play- off’tu ama devre arası güçlenen takımlar olunca o takımların öne çıkması doğal. Play-off’un sınırındayız hedefimizden sapma yok” şeklinde konuştu.

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, bu hafta oynanacak İstanbulspor maçında Abdülkadir, Cüneyt ve Glumac sakatlığı, Steve Beleck kırmızı kart cezası, Foxi de 4 sarı kart görmesi nedeniyle kadroda olmayacağını açıkladı.

Tarih: 15.03.2018 15:24

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Kaynak: www.ajansspor.com

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