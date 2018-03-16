Fenerbahçe milli takım arasını boş geçmeyecek! İşte rakibi…

Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, önümüzdeki hafta Spor Toto Süper Lig‘e verilecek arayı hazırlık maçıyla değerlendirecek.
Fenerbahçe, lige verilecek arayı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile yapacağı maçla doldurcak. 23 Mart Cuma günü saat 18:00’da başlayacak maç, Bolu Atatürk Stadyum’unda oynanacak.
Tarih: 15.03.2018 20:36
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Kaynak: www.ajansspor.com
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