Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26.haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antrenmanda taktik incelemeler yapıldı
Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Iri yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 15:00’de başladı.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin arkasından 3 gruba ayrılan oyuncular; 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, bakımlı alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
Hazırlıklar yarın sona erecek
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesislerimizde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Tarih: 15.03.2018 17:57
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Kaynak: www.ajansspor.com
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