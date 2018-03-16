Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26.haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenmanda taktik incelemeler yapıldı

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Iri yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 15:00’de başladı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin arkasından 3 gruba ayrılan oyuncular; 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, bakımlı alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Hazırlıklar yarın sona erecek

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesislerimizde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Tarih: 15.03.2018 17:57

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Kaynak: www.ajansspor.com

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