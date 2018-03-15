Feghouli, milli takım kadrosuna alınmadı!

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Sofiane Feghouli, Cezayir Futbol Ulusal Takımı’nın Tanzanya ve İran ile oynayacağı hazırlık maçlarının 24 şahsiyet aday kadrosuna alınmadı.

Cezayir Futbol Milli Takımı’nın 22 Mart’ta Tanzanya ve 27 Mart’ta İran ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadroları açıklandı. Teknik Direktör Rabah Madjer, 24 karakter kadroda Galatasaray’da forma giyen Sofiane Feghouli’ye yer vermedi. Türkiye’de Sivasspor’da forma giyen Cezayirli futbolcu Carl Medjani ise namzet kadroya çağrıldı.

Tarih: 15.03.2018 15:09

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Kaynak: www.ajansspor.com

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