Eskişehir, Ankaragücü maçı ile seri yakalamak istiyor

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olacak olan Eskişehirspor, bu tesadüf ile süratli tutmak istiyor.

Ligde istediği sonuçları alamayan Eskişehirspor, Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam ediyor. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Ankaragücü maçının kayda değer olduğunu söyledi. Tedirgin ve kısıtlı bir kadro ile uğraş ettiklerinin altını çizen İldiz, “Son derece zorlu bir yarışma olacak. Gerçekte her takımın kalan maçları baskı. Muhakkak bizim maçlar da zorlama. heves etmek lazım. Geçen hafta olduğu gibi oyuncu arkadaşlarımız fazla istediler ama dediğim gibi en iyi mücadeleleri verdiğiniz karşılaşmalarda bile ferdi hatalar devreye girince umulmadık neticeler olabiliyor. Ankaragücü acilen ligde 2. sırada ve mutlak isteyecektir. Ama bizim de ligdeki konumumuz kesin. Bugüne kadar elimizdeki imkanların üzerinde harika bir çaba vermeye çalışıyoruz. ara sıra istediğimiz neticeler oluyor, zaman zaman olmuyor. Gerçekten son derece kısıtlı ve tedirgin bir kadromuz var. 2 tane cezalı oyuncumuz var, ufak Semih’in durumu muhakkak yok maç günü emin olacak. Dün Hasan Ayaroğlu’nun bileği burkuldu, inşallah haftasonuna kadar bir şey olmaz. Bu nedenlerle hakikaten tedirgin bir durumdayız. Lakin biz bu kadro ile ligi bitireceğiz. Elimizden geldiğince Eskişehirspor’u temsilcilik edip ligi sağ salim bitireceğiz. Bu maç da bunlardan bir parça başına” dedi.

Tarih: 15.03.2018 16:17

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Kaynak: www.ajansspor.com

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