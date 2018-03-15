City, transferde bombayı patlattı!

İngiliz devi Manchester City, FIFA oyuncusu Kai ‘Deto’ Wollin’i aktarma etti.

FIFA 18’in PS4 versiyonunda uzmanlaşan, Almanya ve Dünya Siber Oyunları şampiyonluğu unvanı da dahil olmak üzere birçok turnuvayı şampiyon Deto, İngiliz ekibini ilk olarak Nisan ayında düzenlenecek FUT Champions Cup’ta temsil edecek.

29 yaşındaki oyuncu transferi sonrasında “Manchester City’le kariyerimin bir sonraki bölümüne adım attığım için fazla heyecanlıyım” diye konuştu. (Spor Arena)

Tarih: 15.03.2018 15:03

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Kaynak: www.ajansspor.com

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