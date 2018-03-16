Büyükelçi Christian Berger’den Mustafa Cengiz’e ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’i ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya tarafından, kulüp ikinci başkanı Ahmet Şenkal, başkan yardımcısı Sağlıklı Üner ve idare heyeti üyesi Emre Erdoğan’ın da yer aldığı Türk Telekom Stadı’ndaki ziyarette görünüm alışverişinde bulunuldu.

Mustafa Cengiz, ziyarette Christian Berger’e Galatasaray tarihini anlatan “Born to Lead” isimli İngilizce kitabı armağan etti.

Berger ve beraberindeki heyet, sonradan GS Store Çocuk Tribünü ve Galatasaray Stadyum Müzesi’ni gezdi.