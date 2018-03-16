Beylikdüzü İhtisas, Seramiksan’ı mağlup etti

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devre üçüncü ve son gün maçında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol Ihtisas, Seramiksan’ı 3-1 yendi.

Bu sonuçla sezonu Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol Uzmanlaşma 9., Seramiksan ise 10. sırada tamamladı.

Baraj etabını son iki sırada bitiren İlbank ile Çanakkale Belediyespor’un ligden düşmesi daha önce kesinleşmişti.

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol Ihtisas: 3 – Seramiksan: 1

Salon: Şehit Turgut Solak

Hakemler: Meryem Pelenk Tekol, Fatih Plato

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol Ihtisas: Kulan, Lazarevic, Arelya Karasoy, Sabriye Gönülkırmaz, Safranova, Çağla Erdem (Simay Kurt, Selmin Karahan, Buse Melis Kara, Hande Korkut, Ceren Kestirengöz)

Seramiksan: Müge Örencik, Sinem Yıldız, Gizem Mısra Aşçı, Ceyda Demirhan, Bayramova, Malasevic (Işıl Öz, Sıla Çalışkan)

Setler: 25-12, 25-13, 22-25, 25-8

Zaman: 81 dakika (20, 17, 24, 20)

Tarih: 15.03.2018 15:55

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







