Besim Durmuş: Tek düşüncemiz kazanmak

Samsunspor’un teknik direktörü Besim Durmuş, geçen hafta aldıkları mağlubiyetle yeniden düşme potası içindeki takımlar arasına girdiklerini belirterek, tek düşüncelerinin kazanmak olduğunu belirtti.

Durmuş, Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, ligin 28. haftasında sahalarında oynayacakları Boluspor maçını kazanmaktan diğer çareleri olmadığını söyledi.

Ekip halinde bu maça odaklandıklarına sinyâl eden Durmuş, “Geçen hafta ummadığımız bir yenilgi aldık. Ligde düşme potası içindeki takımlar arasına baştan girdik. Rakiplerimizin hedefinin ne olduğu bizim için hiç kayda değer değil, tek düşüncemiz kazanmak.” ifadelerini kullandı.

Tetiş Yapı Elazığspor maçında üstün bir oyun ortaya koyduklarına dikkati çeken Durmuş, “Benzer şekilde Boluspor maçında rakibimizi sahasına hapsetmeyi planlıyoruz. Maçın başından sonuna kadar kazanma hırsımızı rakibimize de hissettireceğiz. Topu defalarca önde tutarak inşallah sahadan 3 puanla ayrılan taraf biz olacağız.” diye konuştu.

Durmuş, Ufuk Budak’ın sakatlığı nedeniyle Boluspor maçında forma giymesinin kuvvet olduğunu, kaleci Furkan Köse’nin oynayıp oynamayacağına ise maç günü karar vereceklerini sözlerine ekledi.

öte yandan Samsunspor, 18 Mart Pazar günü oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Durmuş yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, pas ve şut çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıkları süren Ufuk Budak ile kaleci Furkan Köse katılmadı.

Tarih: 15.03.2018 18:26

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Kaynak: www.ajansspor.com

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