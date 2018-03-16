Beşiktaş, deplasmanda set vermedi

Voleybol Efeler Ligi baraj etabı ikinci devre üçüncü ve son gün maçında Beşiktaş, TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik’i 3-1 mağlup etti.

Ligden düşmesi daha önce kesinleşen iki takımın karşılaşmasının gerisinde sezonu Beşiktaş 11., Gümüşhane temsilcisi ise 12. ve son sırada tamamladı.

TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: 1 – Beşiktaş: 3

Salon: Afyonkarahisar Atatürk

Hakemler: Şahin Kara, Ferhat Büyükpamukçu

TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: Mehmet Kesin Yıldıran, Göktuğ Polat, Mete Güngör, Kaan Atmaca, Ceyhun Ahlat, Ali Samet İcmeğiz (Çağatay Durmaz, Doğuş Bayram)

Beşiktaş: Batuhan Avcı, Ahmet Boz, Ahmet Tümer, Muhammet Delibaş, Muhammet Ali Arslan, Mithat Uykan (Oğuzhan Altıntaş, Onur Soydan, Umut Uyar, İlker Alican Çakır, Serhat Baş, Baran Yılmaz, Mert Bahar)

Setler: 25-17, 23-25, 22-25, 20-25

Vakit: 103 dakika (23, 31, 27, 22)

Tarih: 15.03.2018 15:49

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Kaynak: www.ajansspor.com

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