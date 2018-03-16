FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Türkiye’yi temsilcilik edecek Banvit ve Pınar Karşıyaka’nın maç programı açıklandı.
Organizasyonda Banvit ve Pınar Karşıyaka’nın yanı sıra Monaco, Strasbourg (Fransa), medi Bayreuth, MHP Riesen (Almanya), AEK (Yunanistan), UCAM Murcia (İspanya) çeyrek finale yükseldi.
Banvit-Monaco, Pınar Karşıyaka-UCAM Murcia, medi Bayreuth-MHP Riesen ve Strasbourg-AEK eşleşmelerinin gerçekleştiği organizasyonda Türk temsilcileri, ilk maçlarını evlerinde oynayacak.
Çeyrek final eşleşmelerinin maç programı (TSİ) şöyle:
Ilk maçlar
27 Mart Salı:
21.00 Pınar Karşıyaka – UCAM Murcia
21.00 MHP Riesen – medi Bayreuth
28 Mart Çarşamba:
19.30 Banvit – Monaco
19.30 AEK – Strasbourg
Rövanş karşılaşmaları
3 Nisan Salı:
21.30 Monaco – Banvit
4 Nisan Çarşamba:
21.00 medi Bayreuth – MHP Riesen
21.30 UCAM Murcia – Pınar Karşıyaka
21.30 Strasbourg – AEK
Tarih: 15.03.2018 16:16
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Kaynak: www.ajansspor.com
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