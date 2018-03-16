Banvit ve Pınar Karşıyaka’nın maç programı açıklandı

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FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Türkiye’yi temsilcilik edecek Banvit ve Pınar Karşıyaka’nın maç programı açıklandı.

Organizasyonda Banvit ve Pınar Karşıyaka’nın yanı sıra Monaco, Strasbourg (Fransa), medi Bayreuth, MHP Riesen (Almanya), AEK (Yunanistan), UCAM Murcia (İspanya) çeyrek finale yükseldi.

Banvit-Monaco, Pınar Karşıyaka-UCAM Murcia, medi Bayreuth-MHP Riesen ve Strasbourg-AEK eşleşmelerinin gerçekleştiği organizasyonda Türk temsilcileri, ilk maçlarını evlerinde oynayacak.

Çeyrek final eşleşmelerinin maç programı (TSİ) şöyle:

Ilk maçlar

27 Mart Salı:

21.00 Pınar Karşıyaka – UCAM Murcia

21.00 MHP Riesen – medi Bayreuth

28 Mart Çarşamba:

19.30 Banvit – Monaco

19.30 AEK – Strasbourg

Rövanş karşılaşmaları

3 Nisan Salı:

21.30 Monaco – Banvit

4 Nisan Çarşamba:

21.00 medi Bayreuth – MHP Riesen

21.30 UCAM Murcia – Pınar Karşıyaka

21.30 Strasbourg – AEK

Tarih: 15.03.2018 16:16
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Kaynak: www.ajansspor.com
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