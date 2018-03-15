Aykut Kocaman’dan taraftara müjde!

Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray maçına ait biletlerin tamamının tükendiği öğrenilirken, teknik direktör Aykut Iri’ın da idmanlardan birini taraftara açması bekleniyor.

Bu sezon seyirci anlamında sorun yaşamış Sarı Lacivertlilerin, Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde tıklım tıklım tribünler önünde sahaya çıkması bekleniyor. Dün kulüp tarafından 87 lira ile 430 lira aralığında genel satışa çıkarılan biletlerin adamakıllı tükendiği bildirilirken, karaborsada ise 200 liradan başlayıp 700 liraya varan fiyatlarda herif bulduğu belirtiliyor.

Antrenman taraftara açılabilir

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in, derbi öncesindeki son idmanı taraftara açık olarak gerçekleştirme kararının gerisinde, aynı bir hamleyi Fenerbahçe’nin de yapabileceği ifade edildi. Takımın moralini yüksek yetişmek isteyen Kocaman’ın, Can Bartu Tesisleri’indeki çalışmalardan birini taraftarlar eşliğinde gerçekleştirmesi bekleniyor.

Isla’ya forma umudu doğdu

Sezon başından bu yandan kadroda istikarı yakalayamayan Iri, bu hafta da yeniden bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Yeni Malatyaspor maçında sağ bekte Şener’e tahsis veren tecrübeli teknik adamın, derbide formayı her tarafta Isla’ya teslim etme ihtimali bulunuyor. Valbuena ve Mehmet Ekici’nin ise mücadeleye değiştirme kulübesinde başlaması bekleniyor. (Fanatik)

Tarih: 15.03.2018 14:54

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Kaynak: www.ajansspor.com

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