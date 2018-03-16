Ankaragücü’nden resmi açıklama! ‘Ankaragücü taraftarına çok küçük bir yer…’

Ankaragücü basın sözcüsü Tuna Yılmaz, son oynanan İstanbulspor maçı ve ligin geneli hakkında konuştu. Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Emrah Karalinç‘e konuşan Yılmaz şunları açıklama etti.

‘Bu saatten sonradan hoş futboldan fazla akla yatkın bir futbol oynamak gerekiyor’

“İstanbulspor deplasmanının şiddet olacağını biliyorduk. Çok koşan ve mücadele eden bir takım. Çok beğendiğimiz iyi bir takım. Hocamız buna tarafından önlemlerini aldı. Bu saatten daha sonra güzel futboldan çok rasyonel bir futbol oynamak gerekiyor. Dengelenmiş bir oyun oynadık ve rakibin direncini kırdık. Hocamızın ikinci yarıda yaptığı hamleleri ile sonuca gittik.”

‘Ankaragücü taraftarına çok küçük bir yer ayrılmıştı’

“Maç maç düşünüyoruz. Aslında ikinci yarıda baskı maçlar oynanıyor. Herkesin iddiası var ve her takım birbirini yenebilecek bir lig var. Eskişehirspor takımı da kümede kalma yolunda mücadele ediyor. Stadyumun konumunu bilenler için konuşalım Ankaragücü taraftarına çok küçük bir yer ayrılmıştı. Burada zaten merdiven boşluğu üretmek fazla zorlama. Bu anlamda PFDK’ya sevk edildik. Yetkililer görüntülere bakarsa bizlere hak verecektir”

Tarih: 15.03.2018 17:16

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Kaynak: www.ajansspor.com

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