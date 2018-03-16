Anadolu Efes Bamberg’e kaybetti

THY Avrupa Ligi’nin 26. haftasında Bamberg’e misafir olan Anadolu Efes, rakibine 88-79 mağlup olarak tekrar tekrar 5. yenilgisini aldı.

Salon: Brose Arena

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Cortes (İspanya), Igor Dragojevic (Karadağ)

Brose Bamberg: Hickman 5, Wright 15, Hackett 9, Rubit 14, Zisis 8, Staiger 3, Mitrovic 2, Lo 5, Olinde 3, Musli 9, Radosevic 15

Anadolu Efes: McCollum 21, Birkan Batuk 8, Weems 6, Brown 11, Dunston 3, Doğuş Balbay 2, Motum 4, Stimac 18, Douglas 6

1. Periyot: 22-22

Devre: 44-41

3. Periyot: 69-55

Beş faulle oyundan meydana çıkan: 35.31 Douglas (Anadolu Efes)

Ortak basketlerle başlayan karşılaşmada birincil çeyreğin büyük bölümünü Anadolu Efes önde götürdü. Ev sahibi takım, son anlarda serbest atıştan bulduğu rakam ile çeyreği 22-22’lik eşitlikle tamamlamayı başardı. Anadolu Efes’te Errick McCollum ilk periyotta muhalif potaya 10 rakam yolladı.

İkinci çeyrekte daha etkin olan konut sahibi ekip, 7-0’lık seriyle 5. dakikada 38-30’luk üstünlüğü yakaladı. Rakibine 6-0’lık süratli ile yanıt veren lacivert-beyazlılar farkı azaltsa da soyunma odasına 44-41 geride gitti.

Üçüncü periyotta hücumda etkin olan Brose Bamberg, savunma sertliğini arttırınca son çeyreğe 69-55’lik üstünlükle girdi.

Anadolu Efes’in son bölümdeki çabaları farkı tek hanelere indirse de Alman ekibi karşılaşmadan 88-79 şampiyon ayrıldı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi’nde 20. yenilgisini yaşarken, Brose Bamberg ise 10. galibiyetini elde etti.