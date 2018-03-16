Almanya’nın eski cumhurbaşkanından Fikret Orman’a ziyaret

Almanya’nın eski cumhurbaşkanı Christian Wilhelm Walter Wulff, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park’ta, sıcak bir atmosferde geçen görüşmenin ardındaki Wulff ile Fikret Orman’ın anı fotoğrafı çektirdiği belirtildi.

Beşiktaş Müzesi’ni de ziyaret eden Wulff’un, müze danışmanı Zülal Gök’ten de bilgi aldığı ve stadı gezdiği aktarıldı.