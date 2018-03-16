19 Yaş Altı Milli Takımı’nın kadrosu açıklandı

19 Yaş Altı Ulusal Takımın, UEFA Avrupa Şampiyonası elit tur 7. Grup’ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yapılan açıklamaya kadar 7. Grup’ta Danimarka, Avusturya ve Bosna Hersek ile oynanacak maçların aday kadrosuna şu isimler çağrıldı:

Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Ramazan Bariz (Bursaspor), Ozan Can Oruç (Altınordu), Alpay Çelebi (Beşiktaş), Furkan Korkut, Gökay Güney (Galatasaray), Mert Müldür (Rapid Wien), Mert Yılmaz (Leipzig), Doğukan Sinik (Kemerspor 2003), Enes İslam İlkin (Samsunspor), Güven Yalçın (Bayer Leverkusen), Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam), Kerem Atakan Kesgin (Göztepe), Muhayer Oktay (Fortuna Düsseldorf), Oğuz Aydınlatılmış (Bucaspor), Oğuz Kağan Güçtekin (Fenerbahçe), Rahmetullah Berişbek, İlker Karakaş (Gençlerbirliği), Umut Güneş (Stuttgart), Metehan Enerjik (Paris Saint Germain).

Milliler, 18 Mart Pazar günü TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde saat 19.00’da bir araya gelecek ve ertesi gün elit tur maçları için Danimarka’ya gidecek.

Ay-yıldızlılar, maçlarını 21, 24, 27 Mart tarihlerinde oynayacak.

Elit turda gruplarını lider tüketen 7 ekip, 16-29 Temmuz tarihlerinde Finlandiya’da düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne katılmaya adalet kazanacak.