17 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Şampiyonası’nda gruplar belli oldu

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FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Şampiyonası’nda gruplar belli oldu.

FIBA’dan yapılan açıklamaya göre, Arjantin’in Rosario kentinde yapılan kura çekimi sonrası Türkiye, Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti ve Asya Şampiyonası’nda birinci olacak ülkeyle A Grubu’nda yer aldı.

Arjantin’in Santa Fe ve Rosario şehirlerinde 30 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda, A Grubu’nda uğraş edecek ay-yıldızlılar birincil maçını 30 Haziran’da Porto Riko ile yapacak.

Çin’in Foshan kentinde 2-8 Nisan tarihlerinde yapılacak 16 Yaş Altı Asya Şampiyonası’nda birincil 4 sırayı bölge ülkeler Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek.

17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Asya 1, Porto Riko, Türkiye, Dominik Cumhuriyeti

B Grubu: Parasal, Asya 2, ABD, Sırbistan

C Grubu: Kanada, Asya 3, Darı, Karadağ

D Grubu: Hırvatistan, Fransa, Arjantin, Asya 4

Tarih: 15.03.2018 15:17
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Kaynak: www.ajansspor.com
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