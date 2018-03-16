12 yaş altı futbol takımları İzmir’de buluşacak

Altınordu Kulübü kadar 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla düzenlenen İzmir Kupası’nın beşincisi 6-8 Nisan’da gerçekleştirilecek.

İzmir kulübünden yapılan yazılmış açıklamaya tarafından, 22 ülkeden 48 kulübün 12 yaş altı ekiplerinin katılacağı turnuva Selçuk’taki İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde organize edilecek.

Turnuvaya yurt dışından katılanlar arasında İngiltere’den Manchester City, İspanya’dan Athletic Bilbao, Fransa’dan Rennes, Portekiz’den Porto ve Benfica, Hollanda’dan PSV ve Twente, Belçika’dan Anderlecht ve Standart Liege, İtalya’dan Sampdoria da bulunuyor.

Organizasyona Türkiye’den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da katılacak.

Tarih: 15.03.2018 16:30

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Kaynak: www.ajansspor.com

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