Volkan Demirel’den ligde derbi siftahı!

Fenerbahçe’nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, bu sezon Süper Lig’de ilk derbi sınavını verdi.

Iri bu sezon ligdeki iki Beşiktaş ve sezonun birincil yarısındaki Galatasaray derbilerinde kaleyi Carlos Kameni’ye itimat etmişti.

Volkan bu sezon yalnızca Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Beşiktaş derbisinde forma giymiş ve kırmızı kart görmüştü. Sarı-lacivertli takımın kaptanı bu sezon ligde ise başta bir derbi maçta atama aldı.

Tarih: 17.03.2018 19:57

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Kaynak: www.ajansspor.com

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