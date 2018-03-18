Volkan Demirel devleşti! Sezonun en iyisi…

Fenerbahçe’nin başarılı file bekçisi Volkan Demirel, Galatasaray maçında kendi adına ligde sezonun en yüksek kurtarış rakamına ulaştı.
Kaleyi bulan 5 şutta geçit vermeyen sarı lacivertli ekibin kaptanı performansıyla takdir topladı.
Volkan; Garry Rodrigues (2), Younes Belhanda, Yuto Nagatomo ve Tolga Ciğerci2nin şutlarında gole izin vermedi.
Özellikle Nagatomo’nun suç oluşturan sahası dışından sol ayağıyla çektiği sert şutta Volkan çok iyi uzanıp kurtarış yaptı.
Tekrar maçın son anlarında Tolga’nın şutunda da deneyimli ad geçit vermedi.
Tarih: 17.03.2018 21:02
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Kaynak: www.ajansspor.com
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