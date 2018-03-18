Trifunovic: Kazandığımız için mutluyuz

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Aleksandar Trifunovic, iyi bir takıma karşısında galip geldiklerini kaydederken, “Kazandığımız için mutluyuz” dedi.

Maça iyi başlayamadıklarını aktaran Trifunovic, “Eskişehir Basket maça iyi başladı. İkinci yarıda ise biz oyuna müşterek olduk. Kazandığımız için mutluyuz. İyi başlayamadığımız maçta ikinci yarıda galibiyet elde ettik.” ifadelerini kullandı.

Pınar Karşıyaka’nın oyuncusu Scott Douglas Wood ise zorlu bir maçı kazanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tarih: 17.03.2018 23:46

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Kaynak: www.ajansspor.com

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