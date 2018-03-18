Tolga 90+4’te kaçırdı, G.Saray sosyal medya hesabı çıldırdı!

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Fenerbahçe derbisinde 90+4’te kaçırdığı gol pozisyonunda sonradan Galatasaray devlete ait hesabı, “Bu kaçan golü anlatacak bir kelime bulamıyoruz… Şahane!” paylaşımını yaptı.

Fenerbahçe derbisinde 90+4’te Tolga Ciğerci’nin kaçırdığı harika gol pozisyonu sonrası Galatasaraylı taraftarlar saç-baş yoldu.

Sarı-kırmızılı kulübün devlete ait twitter hesabı pozisyonun peşinde şu yorumu yaptı: “Bu kaçan golü anlatacak bir kelime bulamıyoruz… Harika!” (Skorer)

Tarih: 17.03.2018 21:31
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Kaynak: www.ajansspor.com
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