Tolga 90+4’te kaçırdı, G.Saray sosyal medya hesabı çıldırdı!

Fenerbahçe derbisinde 90+4’te kaçırdığı gol pozisyonunda sonradan Galatasaray devlete ait hesabı, “Bu kaçan golü anlatacak bir kelime bulamıyoruz… Şahane!” paylaşımını yaptı.

Fenerbahçe derbisinde 90+4’te Tolga Ciğerci’nin kaçırdığı harika gol pozisyonu sonrası Galatasaraylı taraftarlar saç-baş yoldu.

Sarı-kırmızılı kulübün devlete ait twitter hesabı pozisyonun peşinde şu yorumu yaptı: “Bu kaçan golü anlatacak bir kelime bulamıyoruz… Harika!” (Skorer)

Tarih: 17.03.2018 21:31

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







