Stuttgart forması giyen Mario Gomez performansı hakkında konuştu!

Almanya Ligi’nde Tayfun Korkut ile birlikte önemli bir çıkış yakalayan Stuttgart’ta ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri baştan üzerine çeken Mario Gomez, Freiburg’u deplasmanda 2-1 geçtikleri maçta takımını sırtladı.

“İkinci golü atabilmiş olmama sevindim”

İki gole de imza atan ve takımını 3 puana taşıyan Alman golcü, mücadeleye dair fikirlerini de paylaştı. Daha önce Beşiktaş forması da giyen Gomez, ”Galip Gelmek basit olmadı. Freiburg evinde rakiplerini zorluyor. Kazandığımız için mutluyuz. Biz, skor 1-1’e geldikten daha sonra da serinkanlı oynadık ve gol atabileceğimiz fırsatı bekledik. Açıkçası ikinci golü atabilmiş olmama sevindim. Zaten kazandığınızda kendinizi iyi hissediyorsunuz. Performansımdan memnunum.” ifadelerini kullandı.

Ulusal Takım kadrosuna ağırlama edilmişti

Stuttgart’a geldikten daha sonra 10 maçta 6 gol 1 asistlik grafik ortaya koyan Mario Gomez, 23 Mart’ta Düsseldorf kentinde İspanya ve 27 Mart’ta Berlin’de Brezilya’yı konuk edecek Almanya’nın 26 karakter namzet kadrosunda da kendisine yer bulmuştu. ( DIŞ HABER)

Tarih: 17.03.2018 23:42

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Kaynak: www.ajansspor.com

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