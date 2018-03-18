Soldado’dan flaş sözler! Hakemi hedef aldı!

Spor Toto Süper Lig’in 26.haftasında sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe’nin golcüsü Roberto Soldado, derbi sonrası flaş talimatlar yaptı. Kulübün resmi yayın organı FB TV’ye bir röportaj veren golcü oyuncu, hakemin bir takım pozisyonları görmediğini ve faturanın kendilerine çıktığını savundu.

Soldado’nun yaptığı açıklamalardan Ajansspor’un derledikleri şöyle;

“Galibiyeti adalet ettiğimizi düşünüyorum”

şimdi mutlu görünmek imkansız. Liderle oynadık sahamızda. 3 puanı alıp onlara yaklaşabilirdik. Yapmamız gerekenin yüzde 99’unu yaptık, yalnızca yüzde 1’ini yapamadık. Yani; sadece golü atamadık. Bu akşam günümüzde değildik. İyi bir çaba ortaya koyduk. Galibiyeti, taraftarımızla birlikte hak ettiğimizi düşünüyorum. Yukarıya yaklaşmak istiyorduk ama olmadı.

“Bahanemiz yok lakin fatura bize çıkıyor”

Sol tarafa yapılan bir hücum vardı. Rakip oyuncu bana sarıldı. Bana sarılmayı seçim etti. Beni böyle durdurdu. Aynı oyuncu Martin Skrtel’e de benzer bir şey yaptı. Hakemler bizle mükemmel anlaşıyor maç başlarken lakin nedense fatura bize kesiliyor. Bahanemiz yok. Hakem o pozisyonları görmedi. Görseydi ayrıcalıklı olabilirdik.

“Hedefimiz kazanan almak”

8 final var önümüzde. İsteğimiz şampiyon olmak. Daha az kusur yapmalıyız. Rakiplerimizin puan kaybını beklemek istiyoruz. Hedefimize varmak istiyoruz. Hedefimize ulaşmanın tek yolu da bu. ()

Tarih: 17.03.2018 21:32

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Kaynak: www.ajansspor.com

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