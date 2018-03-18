Salah, Gomis’i geride bıraktı!

Liverpool’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah durdurulamıyor.

Sezon başında Roma’dan transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu Watford karşı alınan 5-0’lık galibiyette 4 gol aniden atarak ligdeki gol sayısını 28’e yükseltti.

Salah bu nedenle 25 gollü Gomis’i geride bırakarak Avrupa’nın en golcü ismi konumuna geldi.

Mısırlı futbolcunun bu sezon toplamda ise 36 golü var. Messi’nin 34, Cristiano Ronaldo’nun da 33 golü olduğunu hatırlatmak lüzum.

Tarih: 17.03.2018 23:02

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Kaynak: www.ajansspor.com

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