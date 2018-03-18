Nabil Dirar, derbi maçta şoke oldu!

Spor Toto Süper Lig’in 26.haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Bu maçta ev sahibi ekipte Nabil Dirar oyundan alınırken ıslıklandı.

Dirar şoke oldu

Maça birincil 11’de başlayan Dirar, karşılaşmanın 72.dakikasında oyundan alındı. Bu esnada sarı-lacivertli taraftarlar futbolcuya tepki gösterdi. Islıklı protestoya maruz kalan Dirar’ın yerine ise Fernandao oyuna dahil oldu.

Tarih: 17.03.2018 21:00

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Kaynak: www.ajansspor.com

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