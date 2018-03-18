Muslera: Beraberlik de kötü değil

Muslera, Galatasaray’ın deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldığı maçın arkasından yayıncı kuruluşa konuştu. Maçtaki başarılı performansıyla uyarı çeken Uruguaylı kaleci, ” istiyorduk fakat birliktelik de kötü yok” dedi.

Muslera’nın sözlerinden’un derledikleri şöyle:

“çok büyük bir derbi. Buraya gelirken de bunun bilincindeydik. Uzun zamandır kazanamıyorduk, galip gelmek için elimize fırsat da geçti. Fazla güzel maç oldu, akan bir oyun oldu. İki takım da iyi oynadı. Kazanmak istiyorduk ama beraberlik de fena yok”

Tarih: 17.03.2018 21:18

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Kaynak: www.ajansspor.com

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