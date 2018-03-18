Mircea Lucescu, Fenerbahçe – Galatasaray derbisini kaçırmadı

Fenerbahçe ile Galatasaray aralarında oynanan derbi maça yoğun alaka dikkati çekti. Bu dev mücadeleyi izleyenler aralarında A Ulusal Futbol Teknik direktörü Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu’nun da yer alması gözlerden kaçmadı.

Lucescu bu maçı da kaçırmadı

Bu sezon ligde ve Avrupa kupalarında oynanan maçları yerinden peşine düşüp takip eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, derbiyi de kaçırmadı. Lucescu’ya yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu da eşlik etti.

Rumen teknik adam, Karadağ ve İrlanda ile oynanan hazırlık maçı kadrosunu dün bildiri etmişti. Bu önemli derbiyi hem Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da peşine düşüp takip etti.

Tarih: 17.03.2018 20:10

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Kaynak: www.ajansspor.com

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